Aménagements cyclables : 194 lauréats pour le troisième appel à projets

Mobilités actives

Publié le 01/03/2021 • Par Arnaud Garrigues • dans : Actualité Club Techni.Cités, France

Les lauréats du troisième appel à projets « Aménagements Cyclables 2020 » lancé par l'Etat ont été annoncés le 26 février 2021, marquant une nouvelle fois un franc succès de ce dispositif auprès des collectivités.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Après déjà deux éditions les années précédentes, l’appel à projets « Aménagements cyclables 2020 » du Fonds mobilités actives a de nouveau remporté un franc succès. Pas moins de 311 projets ont été déposés parmi lesquels 194 (concernant 155 territoires) ont été retenus, comme l’a annoncé le ministre chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, le 26 février. Les collectivités concernées recevront 101 millions d’euros de subventions, ce qui représente près de 22 % du montant total des investissements réalisés (soit un budget total de 461 millions d’euros).

Pérenniser les « coronapistes »

Ces initiatives concernent « des pérennisations de pistes cyclables mises en place à l’occasion de la crise sanitaire, mais aussi l’aménagement de nombreuses passerelles, le franchissements de carrefours, des itinéraires de pistes cyclables ou de voies vertes, permettant de sécuriser, d’améliorer et de rendre accessibles au plus grand nombre les parcours cyclistes », explique le ministère.

Géographiquement, 17 des 18 régions métropolitaines et d’outre-mer ont au moins un projet lauréat.

Voir en plein écran

Tripler la part modale du vélo

Ces projets sont importants pour l’Etat qui s’est engagé en 2018 à travers son plan « Vélo et mobilités actives » à tripler la part modale du vélo dans les déplacements du quotidien d’ici à 2024 (en passant de 3 à 9 %). Pour rappel, ce plan comprend quatre grandes orientations : sécuriser les déplacements à vélo, lutter contre le vol, la mise en place d’un cadre incitatif notamment fiscal et la promotion d’une véritable culture du vélo.

Les éditions de 2019 et 2020 de cet appel d’offre avaient déjà été à l’origine de 339 projets locaux pour un montant de subventions de 114 millions d’euros. Le premier appel à projets (lancé en 2018) avait retenu 153 projets (dans 111 territoires) pour un total de 44 millions d’euros de subventions, et le deuxième (lancé fin 2019) avait concerné 186 projets lauréats (sur 127 territoires) et 70 millions d’euros d’aides. Au total, avec ces trois appels à projets, 215 millions d’euros du Fonds mobilités actives auront ainsi été engagés en trois ans.

Cet article est en relation avec le dossier