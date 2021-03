De l’agriculture urbaine dans les quartiers

Début décembre, vingt-sept lauréats ont été désignés pour la première vague de l’appel à projets « Les quartiers fertiles » lancé par l’Anru. L’objectif principal est de développer l’agriculture urbaine dans les quartiers.

Lancé début février 2020, l’appel à projets (AAP) « Les quartiers fertiles », initié par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (Anru), a pour vocation d’étendre l’agriculture urbaine dans les territoires concernés par le nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU). À terme, une centaine d’initiatives (jardins d’insertion, microfermes, etc.) bénéficieront d’une aide financière et d’un appui technique. Des partenaires experts tels que l’Institut national de la recherche agronomique (Inra), le Cerema, AgroParisTech, sont mobilisés en expertise, en appui au cadrage et à la mise en ...