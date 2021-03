Le plan de relance : une opportunité à saisir pour l’équipement numérique des écoles

Publié le 01/03/2021 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Les dernières études scientifiques montrent que l’apprentissage est plus efficace avec le numérique. De plus, ces nouveaux usages réduisent la fracture sociale (étude CNRS LAPSCO 2020).

Pourtant, le confinement a souligné le retard de la France dans l’équipement numérique de ses établissements scolaires, en particulier les écoles. La crise sanitaire a aussi révélé les grandes disparités qui existent d’une commune à l’autre à ce niveau.

C’est pourquoi le gouvernement lance un plan de rattrapage nommé “socle numérique de base”. Il vise à garantir à chaque enfant un niveau d’équipement minimum, à la fois en matériel et en contenus numériques. 105 millions d’euros sont débloqués pour cofinancer jusqu’à 70 % de l’investissement aux côtés des communes.

Ce dispositif s’adresse à toutes les villes, quelle que soit leur taille. Pour en bénéficier, il suffit de remplir un dossier en ligne avant le 31 mars 2021.

Un équipement numérique de base matériel et immatériel

Plusieurs éléments entrent en jeu, du matériel au logiciel. L’écran numérique interactif (ENI), fixé au mur ou sur des supports motorisés ajustables, pour s’adapter à la fois au professeur et aux élèves, est un élément central. ll permet aux enfants d’acquérir les bases, comme un tableau traditionnel, tout en permettant le partage de documents avec les tablettes.

La classe mobile

Ces tablettes hybrides avec clavier sont aussi équipées d’un stylet. Elles augmentent le champ des possibles pour l’enseignant et favorisent la multiplication des usages pour les élèves. Ces tablettes fonctionnent sous Windows, afin de répondre aux exigences en termes de sécurité, d’accessibilité, de respect des données personnelles et de fonctionnement hors connexion.

Elles sont stockées de manière sécurisée dans un chariot ou une malle de rechargement qui intègre une désinfection UV et permettent de les recharger et de les déplacer en toute simplicité et sécurité.

Tout ce matériel est piloté par une solution de gestion de flotte rapide et intuitive qui permet de paramétrer les tablettes depuis un terminal unique, en toute sécurité. Un autre outil numérique permet à l’enseignant d’animer sa classe en partageant des documents, les écrans, ou encore en créant des groupes de niveaux.

Les ressources numériques et la prise en main

Du matériel pédagogique sans ressources ne sert à rien. Les plateformes numériques d’apprentissages, ou STI, hébergent les ressources de plusieurs éditeurs. Pour les fondamentaux, comme les mathématiques et le français, elles permettent d’individualiser les apprentissages en proposant des exercices différents suivant les résultats des élèves. Cela permet de faire du sur-mesure et donc d’améliorer la performance des élèves.

Pour que l’investissement en matériel et en ressources numériques soit pleinement rentabilisé, il est important de prévoir des formations pour les futurs utilisateurs, et ce dès l’installation du parc d’appareils. Une formation solide permet la réussite pérenne de la transition numérique.

Comment choisir sa solution sans être un spécialiste ?

Six acteurs, leaders du marché (idruide, HP, Promethean, Maskott, Microsoft, Tablet Academy), ont décidé de s’associer pour proposer une solution de pointe, clé en main, qui réponde aux exigences du socle numérique de base. Cela afin de faciliter le choix des élus.

HP, expert en tablettes hybrides pour l’Éducation, équipe les élèves de régions entières depuis des années, comme l’Occitanie ou le Grand Est. Les centaines de milliers de tablettes déployées ont montré que la qualité de son SAV n’était plus à démontrer.

Spécialisé dans l’éducation, idruide, propose la solution la plus novatrice du marché pour la gestion de classe, la sécurisation des accès internet et la gestion de parcs numériques. C’est la pierre angulaire qui permet de donner vie aux appareils et d’animer les classes, dans les établissements comme à la maison.

Les malles et chariots proposés par Maskott sont les premiers du marché à intégrer la désinfection UV. Le STI Tactileo a été retenu dans de nombreux appels d’offres du Ministère. Il a montré son efficacité dans l’amélioration des apprentissages et la réduction de la fracture sociale.

De son côté, Promethean est le leader des ENI et possède plus de 50% de part de marché dans les écoles primaires. Avec son logiciel associé Active Inspire, cet écran permet la création de leçons interactives.

Enfin, Tablet Academy propose des solutions de prise en main et d’accompagnement. Bien maîtriser l’ensemble de ces dispositifs et leur interaction entre eux permettra à l’enseignant de s’affranchir de toutes considérations techniques.

Conscient que la proximité est la base d’une relation de qualité entre fournisseurs et collectivités, cette offre est proposée par un réseau de revendeurs qui maille le territoire.

Retrouvez le détail du plan et le formulaire à remplir pour obtenir un accompagnement personnalisé, et le chiffrage de votre projet sur www.socle-numerique-de-base.fr

