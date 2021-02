Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 20 au 26 février 2021 sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Hors la loi – Attendu fin mars pour être débattu à l’Assemblée nationale, le projet de loi Climat et résilience est déjà critiqué [lire aussi notre article]. Les membres du Haut Conseil pour le Climat, instance indépendante créée par Emmanuel Macron, a rendu une évaluation, citée par Le Monde, dans laquelle ils jugent le texte trop peu ambitieux au regard des objectifs que doit atteindre la France. Les experts estiment ainsi que les mesures retenues dans le texte auront une « portée réduite par un périmètre d’application limité et […] des délais de mise en œuvre allongés ». Dans leur ligne de mire : les mesures appelées à lutter contre les passoires thermiques, la régulation de la publicité qui ne s’appliquera pas à tous les produits polluants ou l’interdiction de certains vols aériens intérieurs.

Longs fleuves tranquilles – Un communiqué de Voies navigables de France (VNF), repris par Le Figaro, informe que le gestionnaire public va investir 300 millions d’euros en 2021 pour moderniser les infrastructures fluviales. S’inscrivant dans une démarche environnementale, VNF veut développer ce mode de transports bas carbone par la rénovation d’écluses, la reconstruction ou le confortement de barrages. Une grosse partie de ces investissements ira sur la portion française de la liaison européenne Seine Escaut pour une meilleure connexion avec le réseau fluvial d’Europe du Nord. En 2019, VNF avait investi 170 millions, puis 220 millions d’euros en 2020.

Accélération d’hydrogène – Une réunion du Conseil national de l’hydrogène a été l’occasion de dresser un premier bilan de la stratégie nationale pour le développement de l’hydrogène [lire aussi notre article]. Un communiqué du ministère précise ainsi que 27 projets R&D et d’intégration de technologies ont déjà été soutenus. Si l’industrie a été la première concernée par ces investissements, un soutien financier (à hauteur de 300 millions d’euros) a aussi été dirigé vers les régions Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est pour l’acquisition de 14 trains hydrogène en vue des premières expérimentations. D’autres collectivités ont aussi été soutenues dans le cadre de l’appel à projets « Ecosystèmes territoriaux » de l’Ademe. Enfin, le site du ministère propose une cartographie des projets en cours.

Trains quotidiens – Suivant l’exemple des conventions signées l’an dernier avec les régions Grand Est et Centre Val-de-Loire, le ministère des Transports annonce s’être engagé auprès de la Région Sud pour soutenir et pérenniser 5 petites lignes ferroviaires. Celles-ci bénéficieront d’un programme de 580 millions d’euros de travaux sur 10 ans. La ligne Nice – Breil-sur-Roya – Tende, fortement touchée par la tempête Alex, en fait partie. L’objectif est d’assurer une desserte plus fine du territoire. Après études et évaluations des coûts des travaux, des conventions de financement seront signées pour chacune de ces lignes.

Géothermie – Un article de The Conversation, repris par 20 Minutes, revient en détail sur la géothermie (ses procédés, ses techniques, son utilité…) et la façon dont elle est pratiquée en France. L’occasion de revenir notamment sur la technique de la « stimulation hydraulique », qui serait à l’origine des récents séismes constatés en Alsace [lire aussi notre article]. L’auteur de l’article juge en effet que « la stimulation hydraulique nécessite d’avoir une parfaire connaissance du réservoir en profondeur […] Ce qui s’est passé dans le Bas-Rhin démontre la méconnaissance des propriétés du réservoir profond ».

Parcs nationaux – Comme le signale Actu Environnement, les parcs nationaux et aires marines protégées vont pouvoir compter sur une augmentation de leurs effectifs de 40 emplois à temps plein dès cette année. Une annonce faite par le ministère de la Transition écologique jugée toutefois insuffisante par le Syndicat national de l’environnement qui rappelle que les seuls parcs nationaux ont vu leurs effectifs diminuer de 14% en moyenne ces dix dernières années.

Vélo, boulot, Bordeaux – Dans la capitale de la Nouvelle Aquitaine, l’opérateur de trottinettes électrique Lime fait un retour en force. Comme l’explique La Tribune, l’entreprise, qui avait déserté Bordeaux en 2018, a déployé cette semaine une flotte massive de 600 vélos et 100 trottinettes. Le but ? Se positionner en vue du futur appel d’offres de la métropole bordelaise.

Et aussi…

Un lycée agricole de Charente va utiliser du chanvre pour son chantier de rénovation thermique [Sud Ouest] ;

La régie des transports de Poitiers a acquis 18 bus alimentés en bio-GNV [Environnement magazine].