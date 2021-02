Projet de loi 4D : décryptage du texte transmis au Conseil d’Etat

Décentralisation

Le très attendu projet de loi 4D, pour différenciation, décentralisation, déconcentration et décomplexification est enfin sorti des arbitrages ministériels. Notre confrère Contexte a pu diffuser le document présentant son exposé des motifs et les 66 articles qui le composent. Décryptage.

Un temps mis au placard, le projet de loi 4D est à nouveau sur les rails pour trouver une place dans l’agenda parlementaire – déjà surchargé – avant la fin du quinquennat. Jean Castex a profité d’une sortie le 13 février dernier pour annoncer que le texte serait présenté en conseil des ministres au début du printemps.

La ministre de la Cohésion des territoires Jacqueline Gourault a transmis le projet de loi 4D au Conseil d’Etat dans la foulée, le 18 février. Il est composé de 8 titres, et de 66 articles.

Différenciation

La première partie du texte vient inscrire dans le CGCT les nouveaux outils permettant aux collectivités territoriales de déléguer des compétences pour réaliser des projets spécifiques sur les territoires et élargir le champ d’action du pouvoir réglementaire local.

Le texte s’applique d’abord à inscrire dans la loi ce qu’est la différenciation territoriale : « Dans le cadre de l’attribution des compétences aux collectivités territoriales, le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que la loi règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il soit dérogé à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit proportionnée et en rapport avec l’objet de la loi qui l’établit. »

Il étend aussi le pouvoir réglementaire local sur différents points de compétence identifiés dans le cadre des concertations territoriales, notamment la fixation du nombre d’élus au conseil d’administration des centres communaux et intercommunaux d’action sociale.

En revanche, aucune disposition n’est consacrée à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution. Et pour cause, ce premier pas vers la différenciation territoriale est déjà en cours avec un projet de loi organique relatif qui a été adopté par le Sénat fin 2020 et qui sera soumis à l’Assemblée nationale au premier trimestre 2021.

Une fois ces bases posées, le texte adopte – dès l’article 5 – une approche thématique.

Logement : les EPCI renforcés

On a un temps évoqué une loi « Wargon » pour le logement, c’est finalement dans le projet de loi 4D que sont introduites les dispositions relatives à la poursuite des quotas de logements sociaux au-delà de 2025. L’article 14 repousse ainsi l’échéance pour atteindre 20 à 25 % de logements sociaux de 2025 à 2031.

Le texte aborde ensuite les conventions intercommunales d’attribution de logements sociaux, qui doivent intégrer d’ici le 24 novembre 2021 la gestion « en flux » des attributions de logements, et non plus « en stock ». Il confère un pouvoir supplémentaire aux intercos puisqu’il prévoit qu’en l’absence de convention intercommunale d’attribution, celles-ci pourront fixer à chaque bailleur social et à chaque réservataire (Etat, collectivités) des objectifs d’attribution de logements pour les ménages aux revenus les plus faibles, hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville. En l’absence de convention intercommunale, l’objectif sera de 25% pour tous les bailleurs et réservataires. Par ailleurs des objectifs d’attribution de logements aux travailleurs dit « essentiels » devront également être fixés. Enfin, à titre expérimental, le texte prévoit que les intercommunalités puissent se voir déléguer en un seul bloc les compétences relatives aux aides à la pierre, à la gestion du droit au logement décent à la gestion du contingent préfectoral de logements sociaux, et celles relatives à la gestion de l’hébergement d’urgence.

Urbanisme : des procédures d’aménagement simplifiées

L’opération de revitalisation des territoires (ORT), support du plan Action Cœur de ville mais ouverte à toutes les communes, pourrait désormais conclue sur le périmètre d’une ou de plusieurs communes, mais sans intégrer la ville principale de la métropole, lorsque celles-ci présentent une situation de discontinuité territoriale ou d’éloignement par rapport à la ville principale de la métropole, tout en ayant une fonction de centralité. Dans ces mêmes ORT, et dans les grandes opérations d’urbanisme, le délai d’acquisition des biens sans maître serait modifié, passant de 30 ans à 10 ans. Les organismes fonciers solidaires, qui visent à construire des logements en dissociant la propriété du bâti et son usage, via des baux emphytéotiques, voient leur rôle renforcé : ils pourront assurer la gestion de logements à destination de ménages intermédiaires, de locaux d’activité à usage professionnel ou commercial sous réserve d’un objectif de mixité sociale et de mixité fonctionnelle.

Enfin l’article 21 revient sur les projets partenariaux d’aménagement, créés par la loi Elan : un permis d’aménager multi-sites pourra être utilisé dans ce cadre à condition que l’opération d’aménagement garantisse l’unité architecturale et paysagère des sites concernés et s’inscrive dans le respect des orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme. Des modifications sont également apportées à la grande opération d’urbanisme (GOU) comme la possibilité d’accorder des dérogations aux règles de gabarit, de stationnement et de densité pour l’autorité qui délivre les autorisations d’urbanisme.

Dernier point, l’expérimentation de l’encadrement des loyers est prolongée.

Transfert d’agents

Les départements et les métropoles volontaires doivent se voir transférer une liste de « voies du réseau routier national non concédé » (article 6). Dans ce cadre, une convention conclue entre l’État et ces collectivités devra fixer dans les trois mois précédant le transfert de compétences « les modalités de répartition des services ou parties de service ainsi que le nombre et la liste des personnels » concernés. Les comités sociaux (devant succéder aux comités techniques à partir de fin 2022) de l’État et des collectivités territoriales devront être consultés. Faute d’accord, les emplois ou fractions d’emplois feront l’objet d’une compensation calculée au prorata du nombre d’agents et de la surface de chaussées transférées.

Les régions sont aussi autorisées à récupérer la compétence d’aménagement, d’entretien et d’exploitation des voies du réseau routier national non concédé. Mais à titre expérimental pendant cinq ans (article 7). Là encore, « les modalités de répartition des personnels mis à disposition ainsi que le nombre et la liste des personnels chargés de la mise en œuvre des compétences transférées » devront faire l’objet d’une convention avec l’État.

Simplification de la gestion RH

Le projet de loi propose deux mesures allant dans le sens d’une simplification de la gestion RH. La première prévoit dans un délai d’un an à compter de la date de publication de la loi, le rattachement des directeurs des instituts départementaux de l’enfance et de la famille (IDEF) à la FPT (article 31). Les fonctionnaires concernés pourraient conserver, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable. Et à compter du 1er janvier 2022, les agents contractuels exerçant la fonction de directeur relèveraient de plein droit des conseils départementaux dans les conditions d’emploi qui sont les leurs. Ils conserveraient, eux aussi, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat.

Et, c’était très attendu, le projet de texte entend mettre fin, de manière progressive au casse-tête – qui dure depuis plus de 15 ans- de la double hiérarchie dans les collèges et lycées. Il faudrait d’abord « renfor[cer le] lien des gestionnaires de collèges et lycées avec les collectivités territoriales » (article 32). Il faudrait passer par une case expérimentation de trois ans qui consisterait à donner un « un pouvoir d’instruction du président du conseil régional, du président du conseil départemental ou du président de toute collectivité territoriale de rattachement des établissements publics locaux d’enseignement vis à vis de l’adjoint du chef d’établissement chargé des fonctions de gestion matérielle, financière et administrative, au titre des missions relevant de la compétence de la collectivité concernée ». Un décret en Conseil d’Etat aura à déterminer les conditions et les objectifs de l’expérimentation.

