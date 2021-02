Le Covid-19 a coûté 3,8 milliards d’euros aux collectivités en 2020

Finances locales

Publié le 26/02/2021 • Par Cédric Néau Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Le président LREM de la délégation aux collectivités territoriales de l’Assemblée nationale, Jean-René Cazeneuve, a mis à jour son rapport sur les effets de l'épidémie de Covid-19 à partir des chiffres 2020 des comptes des collectivités. Il chiffre l'impact total de la crise sur les finances locales à 3,8Md€ (hors IDFM). Un coût inférieur à ses premières estimations.

La vague alarmiste de 2020 sur les finances locales poursuit sa décrue. Après des résultats globaux plutôt résistants présentés par le gouvernement il y a quelques jours, Jean-René Cazeneuve, le président LREM de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation de l’Assemblée nationale vient de réactualiser son rapport sur les pertes financières des collectivités : « L’impact de la crise sur les finances des collectivités locales est modéré et limité par rapport aux estimations de juin puis septembre 2020 et les finances des collectivités locales se montrent résilientes à la crise », estime-t-il .

3,8 milliards d’euros de pertes financières

Un précédent chiffrage estimait ces pertes en 2020 autour de 6 milliards d’euros. Mais le ...

