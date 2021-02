Accueil

Droit des collectivités

Droit des collectivités Actu juridique

Actu juridique Laure Bédier : « L’année 2021 devrait être moins riche en nouveautés pour les acheteurs publics »

Commande publique

Laure Bédier : « L’année 2021 devrait être moins riche en nouveautés pour les acheteurs publics »

Publié le 25/02/2021 • Par Gabriel Zignani • dans : Actu juridique, France

Laure Bédier - Directrice des affaires juridiques de Bercy Patricia Marais

Laure Bédier, directrice des affaires juridiques au ministère de l’Economie et des Finances, revient dans une interview accordée à la Gazette sur la réforme des cahiers des clauses administratives générales, et les nouveautés législatives et réglementaires qui attendent les acheteurs des collectivités en 2021.

Ma Gazette Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée Achats publics

Commande publique

Marchés publics