Point d’indice, mesures catégorielles… Les pronostics pour 2022

Salaires

Publié le 25/02/2021 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Nouveau gel du point d'indice, adaptation des rémunérations à l'évolution du Smic, revalorisation des grilles des secrétaires de mairie... "La Gazette" fait le point sur les pronostics pour le prochain rendez-vous salarial.

A presque un an des élections présidentielles, une hypothèse de travail de la direction du budget de Bercy régulière depuis le début du quinquennat – le gel du point d’indice –, a eu une résonance jusqu’au CCFP , mardi 22 février. Bien plus que fin 2020 lorsque le COR procédait à des évaluations de pensions de retraites en partant du postulat qu’il n’y aurait pas de revalorisation du point d’indice d’ici à 2022. Il estimait tout de même que la part de la masse des traitements indiciaires bruts des fonctionnaires baisserait de deux points entre 2019 et 2037… « Les commentateurs se sont saisis de cette note. Mais depuis quand les arbitrages se font-ils au détour d’une circulaire préparatoire ? » répond-on au ministère de la Transformation et de la fonction ...

