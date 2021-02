Confrontées à la crise, des communes de montagne freinent leurs ambitions

Coronavirus

Publié le 25/02/2021 • Par Olivier Schneid • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Quel que soit le massif, les communes supports de stations de montagne se préparent à une année 2021 pire que la précédente. L’interdiction renouvelée de rouvrir leurs remontées mécaniques porte un coup encore plus dur à leurs finances, les vacances d’hiver en cours représentant une part majeure de leurs recettes en relation avec le tourisme. Elles vont devoir mettre la pédale douce sur les investissements.

« On ne sait pas où on va… » La phrase revient en boucle lorsque l’on interroge les responsables administratifs de communes supports de stations de montagne, qui doivent faire face, depuis près d’un an, à un manque à gagner croissant sur leur principale ressource, le tourisme hivernal. Et ce, en raison de la fermeture des remontées mécaniques. Or, la chute vertigineuse de leurs recettes en ce début d’année, au moment de vacances d’hiver d’ordinaire lucratives, s’annonce autrement plus dramatique qu’elle ne l’a été en 2020. Alors même que leurs finances sont déjà fortement affectées. « Comment construire un budget avec de telles incertitudes ? » observe le DGS de La Plagne Tarentaise (Savoie), Silvère Say.

Effet domino…

Chacun a fait ses comptes pour 2020 et constaté des pertes en cascade. Les principaux postes touchés concernent, naturellement, les taxes et redevances sur les remontées mécaniques et de séjour. Mais les conséquences d’une saison sans ski alpin s’étendent bien au-delà de ce périmètre. « Moins de monde en station, c’est moins de réservations de places en crèche, de passagers dans les bus, de recettes d’horodateur et de fourrière, de droits de place, etc. », illustre Silvère Say. « Ce sont aussi les loyers de restaurants d’altitude que ne demandera pas la mairie », complète son homologue de Valloire (Savoie), François Bongrand.

Lorsque ces établissements sont en régie, comme à Saint-Lary-Soulan (Hautes-Pyrénées), ce ne sont pas des loyers que perd la collectivité, mais des recettes directes, « réduites à zéro », remarque le DAF de la collectivité, José Buil. C’est aussi le cas à Gérardmer (Vosges), qui a internalisé nombre d’activités, comme un magasin de location de skis et matériels implanté au pied des pistes, explique le DGS, Arnaud Tixier. Son homologue des Belleville (Savoie), Florian Rochette, indique que l’association qui gère des foyers-résidences pour travailleurs saisonniers ne versera pas non plus de loyer.

… jusqu’à la consommation d’eau

La liste est longue, et elle s’étend jusqu’aux recettes en matière d’eau et d’assainissement, poste cité de manière récurrente par tous les DGS. Les consommations sont, en effet, en chute libre dans ces communes qui comptent quelques milliers d’habitants à l’année, mais jusqu’à dix voire quinze fois plus au meilleur de la saison d’hiver… sauf en ce moment. Or, les infrastructures ont été surdimensionnées pour assurer ce pic.

« L’entretien de ces réseaux représente des coûts énormes, souligne la DGS de Besse-et-Saint-Anastaise [Puy-de-Dôme], Michèle Carpentier. Son financement se fait principalement via l’utilisateur, car vous ne pouvez pas faire supporter un abonnement trop important à la population locale. » « Quatre-vingts pour cent de la consommation d’eau est liée à l’activité touristique », indique Florian Rochette pour ce qui concerne sa commune. De quoi mieux cerner l’ampleur et les conséquences des pertes de recettes dans ce domaine.

2021 incomparablement pire que 2020

« Ça n’a pas été la bérézina en 2020, mais 2021 s’annonce plus compliquée », prédit Silvère Say, en maniant l’euphémisme. Car l’année débute donc de la pire des façons pour ces communes, les quatre semaines de vacances d’hiver constituant 40 à 45 % de l’activité de nombre de stations. Même celles qui parviendront à conserver un niveau de fréquentation acceptable, au regard du contexte sanitaire, verront leurs recettes fortement diminuer par rapport à ce qu’elles avaient été douze mois plus tôt, les dépenses du skieur alpin étant sans commune mesure avec celles de tout autre touriste. Dans les comptes prévisionnels de La Plagne Tarentaise, qu’il s’agisse de taxe, de redevance ou encore de recettes directes, les pertes sont spectaculaires. En bas de son tableau Excel, la ligne « total » du DGS affiche sept millions d’euros de recettes en moins par rapport à 2019, sur un budget de 21 millions.

Des investissements « a minima »

Quel qu’en soit le niveau, le manque à gagner pour les communes est d’autant plus redouté cette année que « nous ignorons les intentions du gouvernement à notre égard », déplore José Buil. Contrairement à 2020, où les compensations ont été « satisfaisantes », ajoute Michèle Carpentier. « Mais on ne sait pas si ce sera reconduit, donc à quelle sauce on va être mangés », s’inquiète-t-elle.

Alors, les collectivités annoncent des restrictions de dépenses. « On va freiner, investir a minima », indique Arnaud Texier. « On finira la rénovation déjà engagée du centre aquatique, et on verra ce qu’on pourrait engager ensuite, à mon avis, pas grand-chose, confie-t-il. Les projets seront repoussés à l’année prochaine… au mieux. Nous n’allons pas emprunter de nouveau, au risque, sinon, de grever les capacités financières de la commune. Et ce, d’autant que 2019 avait déjà été une très mauvaise saison, faute d’enneigement. »

Prioriser, en attendant d’en savoir plus

Sans aller jusqu’à parler, comme Gérardmer, d’un budget « de crise », Silvère Say annonce des dépenses d’investissement « revues à la baisse » en 2021. Sont en particulier visés une déviation routière, « le plus gros investissement du mandat », des voiries piétonnes et des travaux de rénovation énergétique, « qui seront priorisés sur les bâtiments les plus occupés, dont les écoles », ainsi que la construction d’un réseau de chaufferie bois. Le plan pluriannuel d’investissement 2021/2026 sera réduit d’un tiers, précise-t-il… « avec, évidemment, une possible inversion selon l’évolution de la conjoncture ». « Nos projets en cours sont maintenus, on lève le pied sur ceux de la nouvelle équipe… mais je vous dirai peut-être autre chose dans six mois », glisse Florian Rochette. « Pour l’instant, rien de suspendu, mais rien de décidé non plus, commente José Buil. On attend les retours du gouvernement. On espère y voir plus clair avant de voter le budget, en mars. »

« Il y aura peut-être des dépôts de bilan »

Maire depuis 2001 du village de Chastreix (Puy-de-Dôme), 230 habitants, Michel Babut « ne pensait pas vivre ça un jour ». La situation de la SEM qui gère son petit domaine skiable, formé de huit remontées mécaniques, 18 kilomètres de pistes et qui enregistre 20 000 journées skieurs par an – première station française, La Plagne en dénombre 2,5 millions –, est « catastrophique ». « Si les aides n’arrivent pas très rapidement, on aura de sérieux soucis de trésorerie », souligne-t-il. Alors que l’endettement de sa commune atteint un niveau 2,5 fois supérieur à celui d’une collectivité de même taille, il a anticipé les difficultés à venir en négociant avec sa banque le report des annuités d’emprunt à 2022. « Il y aura peut-être des dépôts de bilan pour des communes comme nous », imagine-t-il, en pensant toutefois « ne pas en faire partie ».

« Normalement, une crise a une durée courte, ici, elle s’éternise », relève Silvère Say. Impatient, comme ses collègues, d’obtenir des précisions du gouvernement sur les aides que celui-ci envisage pour les communes touchées. Et d’en savoir plus sur la promesse d’un plan de relance de la montagne. Faute de voir le bout du tunnel.