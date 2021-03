À Lyon, les autoroutes changent de voies

Deux tronçons d’autoroutes arrivant à Lyon ont fait l’objet d’un déclassement pour devenir des voies métropolitaines. De quoi les transformer en boulevards urbains avec voies de bus, de covoiturage, réduction de la vitesse et aménagements paysagers.

Les usagers habituels s’en sont rendu compte petit à petit : depuis l’année dernière, une partie des autoroutes A6 et A7 qui rejoignaient Lyon au nord et au sud de la métropole s’apparentent de plus en plus à des boulevards urbains. 16 kilomètres au total, désormais rebaptisés M6 et M7, font progressivement l’objet d’aménagements paysagers, urbains ou de signalisation.

Réduction de la vitesse et aménagements paysagers

Dans les cartons depuis 2015, ce projet de déclassement des tronçons d’autoroute a été rendu possible grâce à un arrêté préfectoral daté du 20 février 2017, après une délibération de la métropole du 30 janvier 2017. Le transfert de ces voies est effectif depuis le 1er novembre 2017. « Sous le mandat précédent, la vitesse avait été réduite à 70 km/h accompagnée des premiers ...