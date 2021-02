Les régions ont digéré financièrement leur fusion

Finances locales

Publié le 25/02/2021 • Par Romain Gaspar • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

La fusion des régions n'aurait entraîné ni surcoût ni économie, selon une étude de la direction générale des collectivités locales. Néanmoins, la baisse de l'investissement aurait été plus forte dans les régions inchangées que dans les régions fusionnées entre 2015 et 2018.

Et si la fusion des régions n’avait pas entraîné de surcoût ? Malgré les nombreuses critiques, ces dernières années, sur les surcoûts en particulier des frais de personnel dans les nouvelles régions fusionnées, une étude de la DGCL estime que « les dépenses de fonctionnement des sept régions fusionnées comme celles des six régions ayant gardé leur contour d’origine se trouvent, en 2019, au même niveau qu’en 2015 ». Une comparaison qui neutralise les dépenses de transport transférées par les départements et la gestion des fonds européens à cause de la situation particulière de l’Ile-de-France.

Dans le détail, quatre ans après la réforme territoriale qui a institué les nouvelles régions, les frais de personnel auraient augmenté moins vite dans ...

