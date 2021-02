Le maire de Dunkerque « accepte » et « soutient » le confinement partiel

Covid 19

Publié le 24/02/2021 • Par Géraldine Langlois • dans : France

Après Nice en début de semaine, Olivier Véran a annoncé ce mercredi que la population de la communauté urbaine de Dunkerque (CUD) et de la communauté de communes des Hauts-de-Flandres serait confinée le week-end. Une mesure que les maires de la CUD ont voulu éviter en demandant des mesures dès le 12 février.

Le couperet est tombé : les habitants du Dunkerquois et de la communauté de communes flamande voisine seront confinés le week-end à partir de ce vendredi 26 février. Le ministre de la Santé et des solidarités, Olivier Véran l’a annoncé lors de sa visite à Dunkerque ce mercredi après-midi avec Brigitte Bourguignon, sa ministre déléguée chargée de l’autonomie.

Les commerces autres qu’alimentaires seront donc fermés, comme les centres commerciaux de plus de 5000 m2 et la jauge des autres commerces descendue à 15 m2 par client. Le port du masque sera obligatoire dans l’espace public, et la vente d’alcool à emporter ainsi que la consommation d’alcool sur la voie publique sera interdite.

La vaccination devrait être amplifiée, avec un apport de doses de vaccins ...

