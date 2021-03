Eau et assainissement : pourquoi la gestion en régie gagne du terrain

Accueil

Publié le 01/03/2021 • Par Fabienne Nedey • dans : France

Régie Eau d'Azur

On peut parler d’une lame de fond : d’année en année, la gestion en régie des services de l’eau et de l’assainissement fait de plus en plus d’émules. Plusieurs freins ont sauté et le contexte global incite les élus à envisager sérieusement la question.

