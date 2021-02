Co-construire la smart city : l’art d’une gouvernance partagée

Publié le 25/02/2021 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Participation citoyenne, mobilisation des écosystèmes, innovation ouverte, gouvernance des données… La ville de demain passe par l’implication renforcée de nombreuses parties prenantes.

Depuis sa création en 2018, la Banque des Territoires accompagne les collectivités territoriales pour co-construire la ville de demain. Objectif : aider les acteurs locaux à se réinventer collectivement pour aller vers des territoires plus durables, plus attractifs, plus inclusifs et plus connectés.

Renforcer le dialogue avec les citoyens

Impliquer davantage les citoyens dans la vie de leur cité constitue aujourd’hui une priorité pour beaucoup de collectivités. Pour identifier les facteurs clés de succès, les points de vigilance et quelques astuces permettant de mener à bien un projet de participation citoyenne, la Banque des Territoires publie un recueil d’initiatives composé d’une cinquantaine de retours d’expériences.

Cartographie participative à Lannion, votation citoyenne en Occitanie, application de signalement à Montauban… Les nombreuses expériences innovantes de Dialogue Citoyen permettent de s’informer de manière très concrète sur les moyens et outils nécessaires à la mise en œuvre d’un projet de participation citoyenne.

En parallèle, et toujours dans le souci d’offrir un cadre de confiance aux collectivités à la recherche d’appui méthodologique, l’Agence Nationale pour la Cohésion des Territoires et la Banque des Territoires ont récemment lancé une plateforme dédiée à l’ingénierie démocratique : Territoires en commun. Le but de cette plateforme est de fédérer un écosystème d’acteurs territoriaux et de s’appuyer sur l’intelligence collective pour faire avancer l’innovation démocratique.

Collaborer avec les acteurs de la smart city

La smart city est aujourd’hui un marché sur lequel se positionnent les grands groupes, mais aussi de nombreuses PME et jeunes start-up. Ces acteurs proposent un panel de « solutions smart » extrêmement variées que la Banque des Territoires répertorie et classifie au sein d’un annuaire des acteurs de la smart city régulièrement enrichi. Les entreprises et start-up œuvrant dans le domaine de la ville intelligente y sont invitées à présenter leurs offres innovantes.

Mobiliser l’écosystème

Pour co-construire son smart territoire, il est également souvent nécessaire de s’appuyer sur des structures d’innovation. Accélérateurs, technopoles, hubs d’innovation, fablabs, ces structures se multiplient et jouent un rôle déterminant dans les collaborations entre les acteurs aussi bien publics que privés d’un territoire. Proposant un accompagnement, des financements et des mises en relation, elles instaurent les conditions adéquates pour imaginer de nouvelles solutions, tout en étant un véritable levier d’attractivité.

Dans une cartographie dynamique disponible en open data, la Banque des Territoires a dressé un premier recensement de plus de 160 structures d’innovation dont l’impact territorial n’est plus à démontrer. Et, au mois de mars, le référencement en ligne sera possible pour toute structure de ce type.

Mettre l’innovation ouverte au service du développement des territoires

Afin de mieux répondre aux besoins grandissants des acteurs locaux en matière d’outils numériques performants, la Banque des Territoires s’appuie sur ses écosystèmes composés de structures d’innovation, de start-up, de grands groupes, d’acteurs publics, etc. À travers son Lab des Territoires, elle accélère la création de services digitaux innovants en s’appuyant sur des solutions portées par des acteurs privés comme publics.

« Grâce à nos liens avec les collectivités, nos investissements et financements ainsi que notre positionnement central dans l’écosystème d’innovation territoriale, le dispositif du Lab des Territoires est un véritable levier pour répondre aux besoins des territoires de manière innovante, pertinente et rapide », souligne Alexandra Ringot-Bottemanne, Responsable Innovation Ouverte & Lab et Hub des Territoires.

Collaborer avec des entreprises et des partenaires innovants permet à la Banque des Territoires de proposer à ses clients une offre experte sur une chaîne de valeur plus étendue. Ce faisant, elle augmente sa force de frappe et accroît son impact sur la transformation des territoires.

Encourager la création de Tiers-Lieux

La Banque des Territoires propose également de nombreuses offres liées à la création et au développement de Tiers-Lieux. Nous accompagnons notamment les collectivités et les porteurs de projets qui souhaitent créer des Tiers-Lieux d’innovation sociale pour contribuer au développement économique de leur territoire.

