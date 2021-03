Travail social : « La crise sanitaire a accentué des difficultés déjà existantes »

[Entretien] Travail social

Publié le 01/03/2021 • Par Emeline Le Naour

Ancienne vice-présidente du Haut Conseil du travail social et ex-directrice territoriale des services sociaux, Marie-Paule Cols vient de remettre au ministre des Solidarités et de la santé un rapport sur l’impact de la crise dans les pratiques des professionnels.

Quels sont les enseignements principaux de votre rapport concernant l’impact de la crise sanitaire sur les organisations et les pratiques des travailleurs sociaux ?

La crise a eu un effet de loupe, mettant en lumière les bonnes pratiques et les dysfonctionnements des structures. Plus globalement, la crise sanitaire a accentué des difficultés déjà existantes dans le travail social.

Cependant, il y a une chose intéressante à observer : l’allégement des procédures, des contraintes administratives, a permis à de nombreux professionnels interrogés de renouer avec le cœur du métier. Et ce, même si le travail se pratiquait à distance et non sur le terrain. D’une certaine façon, ils ont recouvert un peu de leur autonomie perdue et ont pu se concentrer sur une question essentielle dans leur métier : « Comment vont les gens que j’accompagne ? »

Paradoxalement, la période a donc été, pour eux, l’occasion de retrouver une certaine créativité ?

Rien ne ressemble à ce que nous vivons actuellement. Il y a eu chez les travailleurs sociaux de tous horizons une très forte mobilisation. Mais ils restent les grands oubliés de la crise, qui a été analysée de manière très « hospitalo-centrée ». Le rôle des travailleurs sociaux est passé sous silence, alors qu’ils ont amorti le choc de la crise.

Concrètement, il a fallu inventer des nouveaux processus et repenser le quotidien, comme ces éducateurs qui ont mis en place des appels en visioconférence avec les parents des enfants pris en charge durant le premier confinement. Ce n’est qu’un exemple parmi de nombreuses bonnes pratiques qui ont émergé. Les différents métiers ont redécouvert la capacité d’adaptation et la prise d’initiatives.

Comment revenir à ces pratiques qui semblent avoir été mises de côté ces dernières années ?

Il est fondamental de faire confiance aux travailleurs sociaux et de ne pas retomber dans les méandres de l’administratif. Il serait judicieux de lancer des travaux poussés sur les conséquences du tournant pris par le secteur.

On a renoncé à laisser du temps et de l’autonomie aux professionnels, aujourd’hui, tout se fait dans l’immédiateté. Mais la politique du chiffre ne rend pas compte de la mise en œuvre qualitative et, pourtant, les travailleurs sociaux sont sommés de rendre des comptes… La conséquence est évidemment une perte du sens de leur action et d’une distorsion entre leur motivation et ce qui leur est demandé au quotidien. Ajoutez à cela les écueils de la lutte contre la pauvreté depuis plusieurs décennies, et vous obtenez un sentiment de frustration et d’impuissance.