Transparence de l’action publique : un nouveau plan d’action pour 2021-2023

Publié le 23/02/2021 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Baromètre de l'action publique, Services publics +, ouverture de nouveaux jeux de données... La ministre de la Transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin, a rappelé, mardi 23 février, les dispositifs lancés par le gouvernement pour renforcer la transparence et la transformation de l'action publique.

La ministre de la Transformation et la fonction publiques, Amélie de Montchalin, a donné le coup d’envoi de l’élaboration du plan d’action pour un gouvernement ouvert pour 2021-2023, mercredi 23 février. En effet, la France fait partie des 78 pays engagés dans un partenariat pour un gouvernement ouvert (PGO), un processus qui remonte à 2014 et qui a donné lieu, tout récemment, à un bilan sur les résultats concrets obtenus pour le plan 2018-2020. L’objectif est de favoriser la transparence, l’ouverture et la participation citoyenne à l’action publique.

Rendre compte

Côté bilan, « 76 % des engagements ont été tenus », a souligné la ministre, tout en rappelant qu’un certain nombre de dispositifs sont aujourd’hui engagés pour favoriser la transparence et le partage de ...

