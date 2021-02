La fête des maires

Dans le climat de dégagisme ambiant, c’est une gageure. La côte du maire augmente de deux points à 65 % dans la dernière livraison du baromètre de la confiance politique du CEVIPOF pour flirter avec son plus haut niveau historique (67 %). Juste reconnaissance de l’action des édiles municipaux durant l’interminable crise sanitaire que traverse le pays ou attachement factice à l’image d’Epinal de la cellule communale, comme le diagnostiquent les géographes Daniel Behar et Aurélien Delpiroux dans un récent rapport de la Fondation Terra Nova ?

Les chiffres, en tout cas, sont là. Le maire caracole largement en tête du hit-parade de la confiance rendu public le 21 février, loin devant le conseiller régional (51 %) et le conseiller général (50 %). Autant d’élus locaux qui figurent en tête de ce baromètre. Malgré un léger mieux en 2021, le député (41 %), le député européen (37 %) et le Président de la République actuel (37 %) restent à la traine. Le Premier ministre actuel ferme la marche (34 %).

Des scores qui s’inscrivent dans une atmosphère de défiance. Seuls 16 % des Français accordent leur confiance aux partis. 77 % d’entre eux portent un jugement négatif sur le personnel politique pour lequel ils éprouvent « méfiance », « dégoût » ou « ennui ». Pour 80 % des Français, la messe est dite. Le personnel politique ne se préoccupe pas d’eux. Près des deux tiers des Français (65 %) considèrent que leurs élus sont corrompus. Très légère éclaircie pour les édiles, ce chiffre est en retrait de 6 points par rapport à l’année dernière.

« Je préfèrerais être représenté(e) par un citoyen ordinaire plutôt que par un politicien professionnel » : tel est le vœu d’une courte majorité (53 %). 64 % des Français interrogés par le CEVIPOF considèrent que la démocratie fonctionnerait mieux si les citoyens étaient associés de manière directe (pétitions, tirage au sort) à toutes les grandes décisions politiques.

Enfin, sur le volet secteur public, les Français disent plutôt non (à 53 %) à l’assertion suivante : « Il faut réduire le nombre de fonctionnaires ». Un chiffre qui fait figure d’exception française. 62 % des Britanniques, 55 % des Allemands et 64 % des Italiens se prononcent en faveur d’une baisse des effectifs des agents publics.

Un volet de l’enquête que la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques Amélie de Montchalin n’a pas commenté. En revanche, lors du lancement du troisième plan d’action pour un gouvernement ouvert, elle s’est félicitée « de la part des Français qui jugent que la démocratie fonctionne augmente ». Un baromètre qui illustre aussi selon elle à quel point les Français « plébiscitent les nouvelles modalités de participation, de concertation, de conventions citoyennes ». Un message « important à entendre qui confirme que ces modalités d’échanges sont « pertinentes pour raffermir la démocratie ».

Plus de la moitié des Français ne connaissent pas leur président de région

Interrogée, par l’institut Odoxa pour le compte de France Inter et de la presse régionale dans le cadre d’un sondage rendu public le 21 février, une majorité de Français (52 %) reconnaît benoitement qu’elle n’a ni une bonne, ni une mauvaise opinion de la personnalité qui préside sa région. Et pour cause : elle ne sait pas qui elle est, selon cette enquête. 34 % ont une bonne opinion, contre seulement 13 % une mauvaise. Le prélude à une prime au sortant lors du prochain scrutin régional de juin prochain ? C’est bien possible. 69 % des personnes interrogées indiquent qu’elles voteront en fonction de considérations locales et non nationales. 44% des électeurs sont certains d’aller aux urnes et 33% disent qu’il est plus probable qu’ils s’y rendent. Partant de l’observation selon laquelle, au final, cette dernière catégorie se divise équitablement entre participants et abstentionnistes, l’institut Odoxa table sur une participation de 60 %. Un bond de 20 points, au regard d’un précédent sondage publié en octobre (40 %) et de 10 points par rapport au premier tour de la dernière édition des régionales en décembre 2015. Alors que le Covid-19 n’aura sans doute pas disparu, ce chiffre de 60 % serait inespéré au regard de la participation au premier (45 %) et au second tour des municipales (42 %), qui se sont déroulés déjà en pleine pandémie.