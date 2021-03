Travailler avec les agences locales de l’énergie et du climat

Présidées par des élus locaux, les agences locales de l’énergie et du climat mènent des actions mutualisées à destination des collectivités locales : conseil en énergie partagé, soutien aux énergies renouvelables, etc.

Plus de 7 000 communes totalisant 22 millions d’habitants bénéficient aujourd’hui de l’accompagnement d’une des trente-neuf agences locales de l’énergie et du climat (Alec) pour définir et mettre en œuvre leur politique énergie-climat locale en cohérence avec les objectifs nationaux.

Fédération des agences locales de l’énergie et du climat

« La première Alec a été créée en 1995 et beaucoup ont plus de vingt ans », explique Frank Sentier, coordinateur de la Fédération des agences locales de l’énergie et du climat (Flame) (1). Elles ont été reconnues par la loi de ...