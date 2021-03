8 conseils pour mettre les usagers au cœur des projets publics

Comment remettre l’humain au cœur de la fabrique de la ville ? À côté de l’expert, l’usager doit avoir son mot à dire. Il existe plusieurs moyens d’impliquer les citoyens. Pour faciliter cette démarche, un nouveau métier est apparu : l’assistance à maîtrise d’usage.

1. Comprendre les besoins des habitants pour éviter les erreurs

Un projet partagé est un projet moins contesté, ce qui permet d’échapper à de fâcheux recours. Les élus, soucieux d’éviter les vents de fronde, poussent de plus en plus les opérateurs à davantage de dialogue, à favoriser le « faire avec » plutôt que le « faire pour ». Il n’est plus possible de faire un projet en chambre et de rester dans une position d’architecte-urbaniste tout puissant. Bien comprendre les besoins des habitants ou des utilisateurs futurs est aussi un moyen d’éviter les erreurs et les inadaptations, qu’on ne découvre sinon ...