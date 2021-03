Le bronze, matériau durable de l’aménagement urbain

Publié le 01/03/2021 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Dans le cadre d’un projet d’aménagement du centre-ville d’Audierne, le choix du matériau bronze a été retenu. Retour sur les motivations de ce choix et l’implication d’Avenir Mairie dans la réalisation de ce projet.

En 2018, Audierne entreprend des travaux de réaménagement du centre-ville et sélectionne Avenir Mairie pour le mobilier urbain. Fabrice Burel, responsable des services techniques de la ville, revient sur cette expérience.

Vous aviez plusieurs projets d’aménagements urbains. Dans quel contexte se sont déroulés ces travaux ?

Située à l’ouest Cornouaille, près du grand site de France de la pointe du Raz, de l’île de Sein et à proximité de Quimper, la ville d’Audierne est implantée dans une zone à fort attrait touristique. En 2016, la ville fusionne avec la commune voisine d’Esquibien pour créer la commune nouvelle d’Audierne. Celle-ci souhaitait conforter son attractivité touristique et renforcer sa dynamique d’accueil et de carrefour économique du Cap-Sizun. Dans ce contexte, la ville entreprend en 2018 des travaux pour aménager le centre-ville, ainsi que les quais. Nos besoins se positionnaient alors principalement sur une harmonisation du mobilier urbain entre les deux villes et la revitalisation du cœur de ville.

Quels aménagements avez-vous réalisé avec Avenir Mairie et pourquoi avoir fait appel à cette entreprise ?

L’entreprise Avenir Mairie a été retenue lors d’une consultation de marché de fournitures. Les besoins étaient multiples :

sécuriser et délimiter le chemin piétonnier du littoral par des bornes et installer des dalles podotactiles pour les passages protégés ;

uniformiser le style du mobilier sur toute la promenade littorale en replaçant celui existant par de nouvelles corbeilles et de nouveaux bancs. Ce mobilier devait être adapté aux contraintes maritimes dans l’objectif de réduire les coûts de maintenance ;

délimiter durablement et qualitativement les différentes places de stationnement avec des marquages au sol en bronze, afin de fluidifier et favoriser l’accès au centre-ville.

Pourquoi avoir choisi le bronze pour vos marquages au sol et, pour vous, quels en sont les avantages ?

Le bronze a été retenu dans le but d’harmoniser les matériaux. L’architecte paysagiste souhaitait rappeler les éléments portuaires environnants (organeaux, échelles de quais, bornes, etc.). Le bronze est durable et patine dans le temps, le contraste de délimitation est fonctionnel et limite les interventions de maintenance sur site. À noter qu’avec ce matériau nous n’avons pas enregistré d’actes de vandalisme ou de vol.

Avez-vous fait de nouveau appel à Avenir Mairie pour d’autres projets ?

Oui, nous voulions sensibiliser les usagers sur la gestion et la collecte des déchets rejetés dans l’océan. Les jets de mégots dans les grilles de gestion des eaux pluviales sont encore malheureusement bien trop fréquents aujourd’hui sur les espaces et les cheminements piétonniers. Nous savions qu’Avenir Mairie vendait des marquages au sol en bronze personnalisables. Dans le cadre de la lutte contre la pollution des déchets rejetés dans l’océan, nous avons fait appel à l’entreprise pour fabriquer des clous avec le logo de la ville d’Audierne et le message « Ici commence la mer », que nous avons apposés à côté des avaloirs.

Avez-vous d’autres projets à venir ?

La ville a été retenue dans le cadre d’un projet national de relance et de soutien à l’économie à travers le programme « Petites villes de demain ». Différents projets sont en cours, notamment un programme de réaménagement et de création des liaisons douces. L’objectif et de créer sur l’ensemble de la ville un maillage permettant la connexion : des circuits de randonnées, des venelles, des parcours patrimoniaux et de pistes cyclables. Dans le cadre de ces projets nous devrons créer de nouveaux balisages au sol identitaires et personnalisables.

Contenu proposé par Avenir-voirie.