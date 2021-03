Quand l’orchestre régional de Normandie retrouve son souffle dans les écoles

éducation

Publié le 05/03/2021

A défaut d’être autorisée à se produire en public, la phalange normande a joué en janvier dans des établissements scolaires.

« On n’en pouvait plus de passer notre temps à gérer la crise, d’annulations en reports, d’autant que la date de réouverture des lieux de diffusion culturelle s’éloignait de semaine en semaine, confie la chargée de développement à l’ORN, Alexandra Renaud – Le Gallais. On voulait redonner du sens à notre activité. Alors, on a décidé de redéployer, en format « Covid », nos rencontres musicales auprès du public scolaire, le seul qu’il nous était encore permis de toucher. »

L’attaché aux actions culturelles, David Rémondin, a appelé les établissements avec lesquels l’ORN avait déjà collaboré et d’autres qui avaient manifesté leur intérêt pour ces modules d’EAC. « J’ai senti une attente, un appétit des équipes pédagogiques, qui n’avaient plus vu d’intervenants ...

