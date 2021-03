[Portrait] Parlement

Publié le 05/03/2021 • Par Olivier Schneid • dans : France

Maire, député, sénateur et ministre : Jean-Pierre Sueur mettra fin en 2023 à quarante-deux années de mandats, entre Orléans et Paris. Il se consacrera alors à son autre passion, l’écriture.

Chiffres-clés 2020 : questeur du Sénat.

2018-2019 : corapporteur de la commission d’enquête du Sénat sur l’affaire « Benalla ».

2001 : sénateur du Loiret.

1991-1993 : secrétaire d’Etat chargé des Collectivités locales dans les gouvernements Cresson, puis Bérégovoy.

1989-2001 : maire d’Orléans.

1981-1991 : député du Loiret.

1974 : adhère au PS.

1973 : arrive à Orléans.

1967 : rencontre Michel Rocard.

1947 : naissance à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)

Il reçoit dans le « magnifique » bureau de questeur qu’il occupe depuis octobre, au premier étage du Sénat, proche de l’hémicycle et donnant sur le jardin du Luxembourg. Sous les ors de la République. « C’est d’abord pour moi un lieu de travail », tient à préciser Jean-Pierre Sueur, du ton posé qui le caractérise. « D’ailleurs, quand je fais visiter ce bâtiment initié par Marie de Médicis au XVIIe siècle, qui appartient au patrimoine de la France, je consacre l’essentiel des échanges à expliquer à quoi sert un Parlement… et je découvre alors que beaucoup ignorent comment on fabrique la loi », se désole-t-il.

A 74 ans, l’élu socialiste du Loiret effectue son dernier mandat. « J’arrête en 2023, assure-t-il. Je l’ai dit aux grands électeurs, il y a un âge où il faut passer la main. » Ce sera le terme de quarante-deux ans de vie politique, menée « avec passion ».

Filiation rocardienne

Un marathon entamé aux élections législatives de 1981 par un succès inattendu face au sortant, Jacques Douffiagues. « Mitterrand ayant obtenu 48 % dans la circonscription, on m’avait dit que j’avais très peu de chances de gagner, on a fait une campagne enthousiaste, il y a eu la vague et voilà ...

