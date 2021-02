Pourquoi l’heure est aux confinements locaux

Covid-19

Publié le 23/02/2021 • Par Nathalie Perrier • dans : A la une, France

Nice devient la ville test en matière de restrictions. Durant ces deux prochains week-ends, le littoral niçois passe en confinement local pour stopper la flambée de l’épidémie de Covid-19 et de son variant. La Moselle et Dunkerque, également très touchées par la pandémie, réclament des mesures similaires.

C’est une première. Nice ainsi que les villes de l’aire urbaine littorale qui s’étale de Menton à Théoule-sur-Mer vont se voir appliquer un « confinement partiel » les deux week-end prochains. L’annonce a été faite par le préfet des Alpes-Maritimes lundi 22 février lors d’une conférence de presse.

D’autres mesures de restriction sont mises en place pour endiguer l’épidémie qui progresse à un niveau inquiétant dans ce département limitrophe de l’Italie : déplacements interdits sauf dérogation (courses, rendez-vous chez le médecin, promenades limitées à une heure dans un rayon de 5 km autour du domicile…), fermeture des commerces et des galeries marchandes de plus de 5 000 mètres carrés, à l’exception des commerces alimentaires et des pharmacies ou encore port du masque obligatoire « dans ...

