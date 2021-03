« Les grandes régions sont l’assurance vie des départements »

[Entretien] Organisation territoriale

Publié le 02/03/2021 • Par Jean-Baptiste Forray

Bernard de Froment, coauteur de l'ouvrage "Le Département pour les nuls", revient sur la résilience de l'institution bicentenaire. Voué à la disparition sous François Hollande, le département a su se rendre incontournable face à la crise sanitaire et sociale.

C’est le phénix de notre organisation territoriale. Né dans les soubresauts de la Révolution, le département a traversé les empires et les républiques. Avec ses compétences sociales et son arsenal en faveur de la solidarité territoriale, il apparaît maintenant comme un bon vaccin anticrise. A la fois instance élue dans le cadre des conseils départementaux et cellule de l’Etat au sein des préfectures, il est un drôle d’objet politico-administratif.

Bernard de Froment le connaît bien. Ancien président du conseil général de la Creuse, ce conseiller d’Etat honoraire est l’avocat de l’Assemblée des départements de France. Sous la direction de l’ancien directeur général des services de Saône-et-Loire et de Loir-et-Cher, Olivier de Brabois, il a publié fin janvier « Les Départements pour les nuls » (First). Un ouvrage écrit avec l’avocat spécialiste des collectivités Alexandre Riquier.

Dans ce livre à la fois pédagogique et érudit, Bernard de Froment revient notamment sur les noms des départements. Le Puy-de-Dôme, lors de sa création en 1790, devait s’appeler « Mont-Dore », comme le plus haut sommet du département et du Massif central. Il n’en a rien été. Le député de Clermont-Ferrand a ...

