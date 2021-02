Les énergies renouvelables, vecteurs d’emplois

Alors que le dernier baromètre des énergies renouvelables de la FNCCR montre un ralentissement du développement en 2020, l'étude rappelle qu'elles sont aussi un critère économique à ne pas négliger. La preuve avec les chiffres d'affaires et les emplois qu'elles génèrent.

Le dernier baromètre des énergies renouvelables publié par la FNCCR montre que, en 2020, les différentes filières se sont encore développées pour atteindre, en septembre, une production totale de 123 913 MWh, largement portée par l’hydraulique (63500 GWh), devant l’éolien (39200), le photovoltaïque (12900), les bioénergies (7700), les énergies marines (480) et la géothermie (133).

La FNCCR précise toutefois, dans sa présentation, que l’année 2020 n’a pas connu une hausse suffisante pour respecter la trajectoire de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Elle rappelle également le rôle important joué par les régions, qui portent des politiques ambitieuses à travers leur Sraddet, mais qui s’interrogent aussi sur les moyens dont elles disposent. Et pourtant, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Grand Est et Provence-Alpes Cote d’Azur ont réussi à couvrir plus de 35% de leur consommation électrique par une production d’énergies renouvelables locales.

Et pour insister sur le développement de ces filières, la FNCRR joue aussi la carte du vecteur économique, chacune représentant un potentiel d’emplois de plus en plus importants. Les chiffres, qui datent seulement de 2018 et 2019, montrent, tout confondu, les énergies renouvelables représentent un chiffre d’affaires total de 15 759 millions d’euros pour 46 524 emplois. L’infographie ci-dessous détaille les marchés de l’emploi filière par filière.