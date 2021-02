Construire des logements de qualité, le nouveau défi

Logement

Publié le 22/02/2021 • Par Sophie Le Renard • dans : France

Lors des Assises nationales du logement et de la mixité urbaine, le 18 février 2021, les acteurs de l’habitat se sont interrogés sur les modalités pour augmenter l’offre de logements de qualité et durable, dans ce contexte particulier de crise sanitaire.

L’immense défi de construire plus et mieux auquel sont confrontés les professionnels du logement était sur toutes les lèvres, lors des troisièmes Assises nationales du logement et de la mixité urbaine, qui se sont déroulées en visioconférence, le 18 février 2021. « Nous avons eu un trou d’air en 2020. Nous avons perdu 40 000 logements, et ce n’est pas acceptable. Nous avons besoin de construire plus et de rénover» a asséné en introduction à cette journée la ministre du Logement Emmanuelle Wargon.

Les professionnels datent une baisse régulière de la production de logement depuis 2017. «500 000 permis de construire ont été accordé en 2017, on n’en a produit que 350 000 l’an passé. Mais le pire est devant nous» dit sans optimisme Marc Villand, président de la Fédération des promoteurs ...

