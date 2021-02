L’emploi public local résiste à la crise

BAROMÈTRE

Publié le 24/02/2021 • Par Emeline Le Naour • dans : A la une emploi, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

Le baromètre des bourses de l'emploi public local de la Fédération nationale des centres de gestion (FNCDG) et de l’Association nationale des directeurs et directeurs adjoints de CDG (ANDCDG) donne un aperçu de l’offre territoriale, toujours en progression, en dépit de la crise.

Chiffres-clés 109 959 postes ont été proposés en 2020 via les bourses de l'emploi des centres de gestion (+7% par rapport à 2019)

Entre le 1 er janvier 2020 et le 1 er janvier 2021, ce sont les communes qui ont proposé le plus de postes (43 134) soit une hausse de 10%

Les communautés urbaines et les métropoles n’ont proposé que 2 357 postes soit une chute de 33,8%.

Malgré la crise sanitaire, le marché de l’emploi territorial reste dynamique. C’est l’un des enseignements que l’on peut tirer du baromètre des bourses de l’emploi public local des centres de gestion compilé par la FNCDG et de l’ANDCDG.

En 2020, 109 959 annonces d’emploi ont été publiées soit une augmentation de 7% par rapport à 2019 (102 751). Une progression en léger recul comparé aux dernières années due, en partie, à un ralentissement de la diffusion des annonces lors du premier confinement de mars 2020.

Ralentissement puis rattrapage

Et si la crise sanitaire et les élections municipales expliquent un premier semestre moins dynamique (-10,4 %), on observe un rattrapage dès le mois de juillet (+24,8 %). « Le marché de l’emploi territorial se porte bien et de manière plus générale, les ...