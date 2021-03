L’apprentissage, une bonne voie pour les personnes handicapées

Recrutement

En avance sur les autres versants en matière de recrutement de personnes en situation de handicap, la fonction publique territoriale a su miser sur l’apprentissage et la sensibilisation des équipes.

Chiffres-clés Diplômes : Dans la FPT, les contrats d’apprentissage conclus concernent des apprentis plus jeunes que dans les autres versants : 20,8 ans en moyenne en 2019, contre 21,3 ans dans la fonction publique d’Etat et 22,6 ans dans l’hospitalière. Financement : L’indemnité d’apprentissage octroyée aux employeurs représentait, en 2019, le nouveau premier poste de dépenses du FIPHFP. En 2020, 3,3 millions ont été versés à la seule FPT, soit près de 90 % des sommes accordées aux employeurs publics.

Avec un taux d’emploi direct de personnes en situation de handicap égal à 6,7 % de ses effectifs, la territoriale est le seul versant de la fonction publique à dépasser le seuil légal de 6 %. Elle fait non seulement figure de bonne élève pour le maintien dans l’emploi, mais aussi pour le recrutement. « La proportion des recrutements progresse aujourd’hui moins vite dans la territoriale qu’à l’Etat, mais c’est parce que les collectivités partent d’un chiffre plus élevé. Il est cependant à noter qu’en 2020, la FPT représentait 63 % des recrutements de personnes en situation de handicap dans l’ensemble de la fonction publique », observe Françoise Descamps-Crosnier, présidente du FIPHFP .

Panachage de contrats

Le recrutement est un pilier de l’action du FIPHFP – comme le maintien dans l’emploi et l’évolution professionnelle – vers lequel la présidente oriente de plus en plus les collectivités, notamment celles qui ont déjà dépassé le seuil des 6 %. Il constitue un axe fort de la politique « handicap » du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle (lire ci-dessous). « Au cours des trois dernières années, nous avons recruté, hors stage, 35 personnes : des titulaires, des personnes en CDD, en contrat unique d’insertion, en service civique ou en apprentissage », recense Michèle Pilot, vice-présidente déléguée aux RH au département.

Comment augmenter la part d’emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique ?

Ce panachage des contrats est l’apanage de nombreuses collectivités, qui font cependant particulièrement porter leurs efforts sur l’apprentissage, encouragées par le FIPHFP. Elles accueillent d’ailleurs 60 % des apprentis en situation de handicap de la fonction publique, quel que soit le niveau de diplôme.

Pas de limite d’âge

En 2019, la ville et la métropole de Toulouse (37 communes, 15 000 agents [dont CCAS et centre toulousain des maisons de retraite], 783 000 hab.) avaient accueilli sept apprentis et recruté autant de personnes en situation de handicap, un chiffre passé à quatorze apprentis et dix recrutements hors apprentissage, un an plus tard. « En 2020,

