Un facilitateur à l’affût des programmes d’innovation

Chargé de mission « Europe »

Publié le 04/03/2021 • Par Maud Parnaudeau • dans : France

Spécialistes de l’ingénierie de projets et des partenariats, les chargés de mission « Europe » jouent un rôle d’interface au service du développement local.

Chiffres-clés Cadres d’emplois : attaché, ingénieur.

Catégorie : A.

Formation : troisième cycle universitaire en affaires internationales, sciences politiques ou juridique.

« Inscrire la collectivité et les acteurs locaux dans les dynamiques européennes d’innovation », ainsi pourrait-on résumer le rôle des chargés de mission « Europe ». Pour ce faire, ils consacrent une partie de leur activité à « réseauter » à l’échelle locale, nationale et européenne, et à faire de la veille. L’information qu’ils collectent et transmettent est au cœur de leur métier.

Montage et suivi des candidatures

Ils doivent se tenir au courant des programmes et appels à projets européens, et des projets potentiellement éligibles en interne, afin de proposer aux services opérationnels de candidater. « C’est souvent une histoire de croisement d’agendas », relève Nathalie Debord, chargée de mission ...