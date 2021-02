Arrêtés antimendicité : tout est question de proportionnalité

Pouvoirs de police

Publié le 24/02/2021 • Par Brigitte Menguy • dans : Actu juridique, Billets juridiques, France

Dans une ordonnance du 2 février, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a suspendu l’arrêté antimendicité du maire de Metz. Cette interdiction n'était pas proportionnée aux atteintes portées à la liberté d’aller et venir.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Le vagabondage et la mendicité étaient des délits. Mais ça, c’était avant le « nouveau » code pénal de 1994. Depuis, la mendicité est une activité licite, ne redevenant un délit que lorsqu’elle est agressive ou sous la menace d’un animal dangereux (code pénal, art. 312-12-1), ou qu’elle met des enfants en cause (code pénal, art.227-15). La mendicité peut, toutefois, être réglementée et donc interdite si elle porte atteinte à l’ordre public.

Il appartient alors au maire, en vertu de ses pouvoirs de police, de prendre des arrêtés. Sauf que cette possibilité est devenue, pour certains élus, un réflexe. A l’image du maire de Metz qui, dans un arrêté du 15 décembre 2020, a interdit la mendicité du lundi au samedi entre 9 heures et 19 heures, dans plusieurs secteurs de la commune.

La liberté par principe

Or, une telle interdiction va à l’encontre de la liberté d’aller et venir, qui inclut la liberté de circuler sur la voie publique, celle d’y stationner et celle de l’utiliser. La liberté étant le principe, il n’est autorisé d’y porter atteinte qu’en cas de trouble à l’ordre public. Il appartient donc à la mesure de police d’apporter la preuve que la mendicité cause un trouble à l’ordre public pour que son interdiction soit légale.

De plus, l’autorité de police, ici le maire, doit circonscrire le champ d’application de l’interdiction dans le temps et l’espace. Celle-ci devant être nécessaire et proportionnée au maintien de l’ordre public.

En l’espèce, le maire de Metz a bien interdit la mendicité de 9 heures à 19 heures du lundi au samedi (limite temporelle) et dans certains secteurs de la commune (limite spatiale). Pourtant, le juge strasbourgeois a considéré, le 2 février, cette interdiction « ni nécessaire ni proportionnée aux atteintes portées à la liberté d’aller et venir ». Ce qui « est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision ».

Adaptation aux circonstances

Car la légalité des arrêtés antimendicité dépend bel et bien du cumul des trois conditions susmentionnées. Or, il n’est pas rare que les maires « oublient » que la seule circonscription spatiotemporelle de leur interdiction ne suffit pas. L’atteinte à la liberté d’aller et venir doit être proportionnelle à l’atteinte à l’ordre public.

Le juge ne le répétera jamais assez : les pouvoirs du maire ne sont légaux que s’ils sont adaptés aux différentes circonstances pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, ainsi que la tranquillité publique, sur le territoire de la commune. Et ce, même en état d’urgence sanitaire.