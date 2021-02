Le sport dans les quartiers toujours en quête de financements

Politique de la ville

Publié le 22/02/2021 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : France

Faire connaitre les mesures pour le sport dans les quartiers politique de la ville. C’était l’objectif d’un déplacement conjoint des ministres de la Ville et des Sports, vendredi 19 février, dans l'agglomération lyonnaise. Mais les besoins nécessitent d'aller plus loin, en profitant de la rénovation urbaine ou encore en faisant appel au privé.

Tournée promotionnelle. Trois semaines après le Comité interministériel des villes, Nadia Hai et Roxana Maracineanu, respectivement ministres de la Ville et des Sports, se sont déplacées le 19 février dans l’agglomération lyonnaise, afin de préciser les mesures annoncées par le Premier ministre au profit du sport dans les quartiers de la politique de la ville (QPV).

Des annonces faites à Grigny qui n’avaient pas empêché élus et acteurs associatifs de demander un plan plus ambitieux, lors d’un Conseil national des solutions sur l’éducation et l’insertion par le sport organisé à Garges-lès-Gonesse le 1er février.

Enveloppe dédiée aux équipements

Pour expliquer l’intérêt des 30 M€ sur deux ...