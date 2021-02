Biodiversité : le schéma national des données est approuvé

Un arrêté approuvant le schéma national des données sur la biodiversité a été publié le 23 janvier dernier. De quelles données parle-t-on ? Pour quels usages et usagers ? Comment est conçu le référentiel technique ? Quels sont les modalités de diffusion des données ? Décryptage

Une des missions importante de l’Office français de la biodiversité (OFB) concerne l’exploitation de la donnée, sa compréhension et sa diffusion. Pour ce faire, il faut l’organiser, la maintenir dans son intégrité et sa continuité. A l’instar des deux SI (système d’informations) sur l’eau et les milieux marins (arrêté de 2018 et 2019), l’OFB doit aussi assurer la mise en oeuvre de celui concernant la biodiversité. Ce SI a pour objet de regrouper l’ensemble des données utiles sur la biodiversité. Ce n’est pas un simple inventaire. Mais il est mis en œuvre dans le cadre du schéma national des données sur la biodiversité ...