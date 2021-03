Les influenceurs, ces nouveaux papes de l’attractivité touristique

Communication

Publié le 05/03/2021 • Par Judith Chetrit • dans : actus experts technique, France, Innovations et Territoires

Pour les destinations touristiques, faire appel à des influenceurs sur internet est devenu incontournable. Ils interpellent leurs abonnés afin de donner de la visibilité aux territoires et capter des publics plus jeunes, familiaux, voire de niche lorsqu’ils sont connus dans des activités spécifiques. « Stories », photos, vidéos, articles, images avec des drones… le plus souvent, c’est la diversité des outils et le ton moins institutionnel qui séduisent.

Chiffres-clés 3,6 millions d’abonnés : c’est l’audience cumulée par la quarantaine d’influenceurs accueillis lors de la campagne #CetEtéJeVisiteLaFrance organisée par Atout France avec les comités régionaux du tourisme. L’organisme estime que 10 millions de personnes ont été touchées par sa mobilisation sur les réseaux sociaux.

C’est un coup de projecteur sur une destination touristique qui se comptabilise en nombre de vues, de « likes », d’interactions, de commentaires et de temps passé en ligne. Les vidéos se vivent en direct, les photographies sont léchées et les bons plans assortis d’emojis et de hashtags. Un sponsoring, plus ou moins rodé en fonction des organismes, qui s’appuie sur le pouvoir de prescription des influenceurs pour cibler leurs communautés respectives. « Le profil minimal est une personne présente sur plusieurs réseaux sociaux, avec au moins 30 000 fans, et qui est en adéquation avec notre image. Elle présente, a minima, un intérêt pour la nature et/ou le trail, ce qui est le cas des deux ambassadeurs sportifs avec qui nous travaillons toute l’année », détaille Elise Gentit, chargée de la communication de l’office de tourisme de La Rosière, un domaine skiable savoyard à cheval entre la France et l’Italie.

Depuis cinq ans, elle est régulièrement démarchée par des influenceurs ou leurs représentants, et a appris à faire le tri parmi les propositions. « Nous accueillons cinq personnes par an. Pas besoin que ce soient des super skieurs », ajoute Justine Carrel, la community manager. Ces influenceurs français, hollandais ou britanniques sont logés et nourris, mais non rémunérés pour leur venue. En contrepartie, ils posteront des photos où les différents comptes en ligne de La Rosière seront tagués. Dans d’autres comités et offices de tourisme, les prestations peuvent dépasser les 10 000 euros en fonction du temps passé sur place et du volume de production.

Liberté éditoriale

Une manière pour cette station familiale d’acquérir également de la crédibilité et de la visibilité auprès des autres professionnels : l’office de tourisme organise des événements pour les community managers qui officient dans les stations de sports d’hiver. Une partie des interventions porte même sur la sélection des influenceurs, notamment pour éviter ceux qui gonflent artificiellement leur nombre de fans.

[70% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Techni.Cités E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne