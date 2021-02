Développement économique

Face à la crise, comment les collectivités font évoluer leur stratégie économique (3/3)

Publié le 23/02/2021

Fotolia

Déjà amorcé, le mouvement s’est renforcé avec la crise sanitaire et économique : les collectivités territoriales adoptent une approche plus concertée du développement économique en misant sur une dynamique plus transversale et la prise en compte de nouveaux acteurs.

