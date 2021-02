Entreprise et territoire : les clés de la réussite vues par les collectivités

Développement économique

Publié le 24/02/2021 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Les collectivités développent un tissu entrepreneurial au prix de gros efforts, de petits trucs, d’un brin de réussite et d’une bonne dose de relations humaines.

L’industrie, certains y croient encore. A raison, car un emploi industriel induit 2,7 à 3 emplois non industriels, selon le laboratoire Economix. « Il faut jouer le ressort productif pour asseoir des stratégies de développement territorial », assure-t-il. Message reçu à Nogent-le-Rotrou où, depuis vingt ans, le territoire a multiplié les actions pour créer des filières autour de l’électroménager ou de l’automobile et participe désormais au pôle cosmétique, à côté d’autres activités, qui font de la communauté de communes de l’Huisne sarthoise (33 communes 28 700 hab., Sarthe) l’un des 20 territoires d’industrie définis nationalement depuis 2018 et « la quatrième zone d’emploi la plus industrielle de France », précise fièrement le nouveau maire (PRG), Harold Huwart. Pour ce jeune élu de ...

