Bien préparer son achat grâce au sourcing

La pratique du sourcing est une étape facultative du processus d’achat encore peu répandue mais qui peut permettre une plus grande efficience de l’achat public. En l’absence de cadre juridique, cette pratique nécessite d’être bien organisée.

Par Vanessa Pardo-Lebon, Docteur en droit, attachée principale

Le « sourcing » est une pratique permettant à un acheteur public de consulter, en amont, les opérateurs économiques et de pouvoir évaluer leur capacité à répondre aux besoins demandés, en termes de coûts, de qualité, d’innovation et de délais afin de préparer la passation d’un marché public. Cette pratique, issue du secteur privé, renforce la synergie acheteur-prescripteur tout en permettant à ce dernier de mieux formuler son besoin et de connaître les opportunités du marché.

Consacrée par la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics, le sourcing a été transposé dans le cadre de l’ordonnance et du décret relatifs aux marchés publics, entrés en vigueur le ...