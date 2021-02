Accueil

France Plan de relance : toutes les collectivités pourront bénéficier du volet « cybersécurité »

Cybersécurité

Plan de relance : toutes les collectivités pourront bénéficier du volet « cybersécurité »

Publié le 19/02/2021 • Par Gabriel Thierry • dans : France

Momius / Adobestock

Les parcours de sécurisation du volet «cybersécurité» du plan de relance visent désormais toutes les communes, quelle que soit leur taille, et non plus seulement les collectivités de plus de 50 000 habitants, comme envisagé initialement.

