Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 13 au 19 février 2021 sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Transports propres – Favoriser le déploiement des carburants alternatifs et propres dans les transports publics, tel était l’objectif de l’appel à projet européen « CEF – Transport – Blending facility ». Porté aussi par la Caisse des dépôts (à hauteur de 68,5 millions d’euros, en plus des 53 millions provenant de la Commission européenne), ce programme présenté par Environnement magazine doit permettre de relancer l’investissement tout en respectant les objectifs climatiques fixés au niveau européen. En France, cinq projets ont été retenus. Divers et variés, il est ainsi question d’une harmonisation de la signalisation embarquée pour sécuriser la circulation des trains, de stations hydrogène, GNV et multi-énergies et du verdissement d’une flotte de bus.

On dépasse les bornes – L’association Avere a publié, sur son site Internet, son dernier baromètre des points de recharge pour véhicules électriques. En ce début 2021, la France compte ainsi 31206 points de recharge ouverts au public, ce qui correspond à une augmentation de 8% depuis novembre dernier, et une hausse de 1,2% en un mois. Dans le détail, 41% de ces points de recharge se trouvent en voirie ou sur des sites publics, principalement en Ile-de-France (15,6% des bornes), devant la région Auvergne-Rhône-Alpes (13,1%). L’association reste également très attentive à la qualité de la recharge, soulignant que la part de la recharge en mode accéléré a légèrement reculé tout en restant largement majoritaire (68%). Pour rappel, la France vise les 100 000 points de recharge à fin 2021 [lire aussi notre article].

Faire le pont – Partant du constat que les petites communes n’avaient pas les moyens techniques et financiers pour assurer un bon entretien de leur patrimoine d’infrastructure, le gouvernement a lancé le Programme national Ponts, opéré par le Cerema [lire aussi notre article]. Le site Internet de l’établissement public en dit plus, désormais, sur ce dispositif ouvert à 28 000 communes. Ces dernières ont ainsi jusqu’au 31 mars 2021 pour manifester leur intérêt pour cette expertise technique. Elles seront ensuite contactées par un bureau d’études qui les accompagnera dans le recensement de leurs ouvrages avant de leur délivrer un carnet de santé pour chaque pont et mur de soutènement concerné. Une estimation de l’état des ouvrages et des travaux à engager, ainsi que et des suggestions de surveillance et d’entretien seront aussi apportées.

A la force du vent – L’entreprise EDF et la RATP ont annoncé, cette semaine, la signature d’un contrat de fourniture d’électricité renouvelable. Comme l’explique BFM Bourse, EDF s’engage ainsi à fournir à la régie des transports parisiens de l’électricité issue de cinq parcs éoliens français pour une durée de trois ans. Soit 170 GWh d’électricité, représentant 4% de sa consommation annuelle. Cela équivaut à la consommation de 7 lignes de tramway. RATP.fr précise également que les parcs éoliens concernés sont situés dans le Calvados, l’Hérault, la Marne et la Somme.

Des bâtons dans les roues – Si, confinements obligent, la mortalité routière a nettement baissé en 2020, Le Parisien rappelle que cela n’est pas le cas pour les cyclistes, avec seulement -7% d’accidents mortels constatés. L’article va même plus loin et dresse un portrait-robot de la victime (des hommes de plus de 55 ans) tout en présentant la carte des zones les plus dangereuses. Il ressort ainsi que le niveau de gravité de l’accident est bien plus élevé hors agglomération qu’en ville.

L’Arlésienne – Après que la ministre du Logement a annoncé les derniers ajustements et le report de la RE2020 [lire aussi notre article], la filière bois a aussitôt publié un communiqué pour s’inquiéter « tant sur le calendrier que sur le fond de cette réglementation ». France Bois Forêt, France Bois Industries Entreprises et Fibois France, signataires du communiqué, soulèvent ainsi trois points d’inquiétude autour de l’analyse du cycle de vie et des seuils carbone en débat dans les discussions [lire aussi notre article].

Taxe – Selon le site Déchets Infos, le gouvernement a mis en place un groupe de travail chargé de préparer rapidement une réforme du financement du service public des déchets. Afin de réduire les déchets des ménages et de réorganiser la collecte et le traitement des déchets, la piste privilégiée serait de développer davantage la tarification incitative.

Eau propre – La Commission européenne a annoncé, dans un communiqué, débloquer 121 millions d’euros dans des projets en faveur de l’environnement, de la nature et de l’action pour le climat. En France, ces subventions bénéficieront à un projet d’amélioration de la qualité de l’eau dans la région Pays de la Loire.

