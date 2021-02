L’emploi des dotations et fonds de soutien à l’investissement en 2021

Finances locales

Une instruction du 2 février présente les principaux instruments financiers de soutien à l’investissement des collectivités en 2021, hors mesures spécifiques au plan de relance. Les dotations inscrites sur les programmes du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ( DSIL , DETR , DSID , FNADT ) s’élèvent à plus de 2 milliards d’euros en autorisation d’engagement.

Les préfets de département et de région doivent identifier les projets mûrs et ayant besoin de l’appui de l’Etat pour démarrer dans les plus brefs délais, ainsi que les collectivités disposant des capacités d’autofinancement les moins élevées.

La circulaire souligne que ces dotations doivent être articulées avec trois enveloppes ouvertes sur la mission relance et confiées à la DGCL : un abondement exceptionnel de la DSIL au titre des années 2020-2021 (instruction NOR : TERB2019408C du 30 juillet 2020), une enveloppe dédiée à la rénovation thermique des bâtiments du bloc communal et des conseils départementaux (instruction NOR : TERC2030398J du 18 novembre 2020) et une dotation régionale d’investissement (instruction NOR : TERB2034428J du 11 décembre 2020).

Pour 2021, les priorités d’affectation des dotations sont :

les démarches contractuelles (Agenda rural, programmes Petites villes de demain, Action cœur de ville, France Services, Territoires d’industrie, Nouveaux lieux / Nouveaux liens, Territoires d’industrie) et en particulier les actions inscrites dans les CPER ;

; les thématiques du développement écologique des territoires (rénovation thermique, recyclage, optimisation du foncier disponible, aménagements urbains, sécurisation des ouvrages d’art relevant de la compétence des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mais aussi des projets identifiés dans les «pactes capacitaires» relatifs aux moyens des services d’incendie et de secours et des projets portés dans le cadre de la Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance et des projets concourant à l’amélioration de la qualité et de l’accès aux services publics, particulièrement en matière scolaire.

Enfin, la circulaire rappelle les obligations de transparence et de valorisation de l'emploi de ces dotations et pose un calendrier d'actions :