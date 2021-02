Diversité, 1607h, mutuelle : quels impacts pour les DG de centres de gestion ?

[INTERVIEW] Centres de gestion

Publié le 19/02/2021 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Interrogé par la Gazette, Jean-Laurent Nguyen Khac, président de l'association des directeurs et directeurs adjoints des centres de gestion, observe l'arrivée d'une nouvelle génération de cadres à la tête des centres. Il décrypte aussi les effets de la réforme annoncée de la diversité dans la haute fonction publique, le chantier pressant des 1607 heures et celui de la protection sociale complémentaire.

Suite aux élections, les présidences des CDG ont été renouvelées. Comment cela s’est-il traduit au niveau des directions ?

Il y a eu un fort renouvellement des directeurs. Je ne peux pas fournir de données précises. Mais seulement dire que, globalement, on constate un rajeunissement à ces postes. Ils étaient occupés par des personnes qui y sont restées longtemps. Il faut savoir que les DG de centres de gestion y font des carrières longues, beaucoup plus que dans les collectivités. Parce que l' »ancrage », s’imprégner d’un tissu local, à l’échelle du département, regroupant plusieurs centaines de collectivités, avec des typologies spécifiques, cela prend du temps. Ces changements de présidence ont pu être l’occasion de départs en retraite. On compte peu de ...

