Le Forum français pour la sécurité en attend plus du gouvernement

Sécurité

Publié le 18/02/2021 • Par Mathilde Elie • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Après un début d’année placé sous le signe de la sécurité, de la prévention de la délinquance et de la politique de la ville avec le comité interministériel des villes et le lancement du Beauvau de la sécurité, les élus du Forum français pour la sécurité urbaine rappellent leurs attentes.





Peut mieux faire. C’est le sentiment des élus locaux du comité exécutif du Forum français pour la sécurité urbaine, ce réseau de villes dédié aux questions de sécurité, après les dernières annonces du gouvernement.

Le Comité interministériel à la ville du 29 janvier et le lancement du Beauvau de la sécurité début février, démontrent « une volonté affichée d’apporter des réponses pour améliorer la sécurité du Français et un intérêt pour la mobilisation interministérielle », note le FFSU dans un communiqué daté du 8 février. Mais « la vision de la sécurité proposée, principalement par le prisme policier, est réductrice et les initiatives en-deçà des attentes des citoyens et des élus locaux, insuffisamment impliqués ».

Pour rappel, le Comité interministériel des villes présidé par Jean Castex ...