Comment dynamiser la communication des villes ?

Quête de nouveaux habitants, de touristes, d’investissements ou d’activités, l’attractivité des territoires n’est pas réservée aux métropoles. La technologie se met au service des villes de toute taille pour répondre à cet enjeu.

Pour communiquer, les villes disposent aujourd’hui d’une large palette d’outils : magazine d’information municipal, site Internet, réseaux sociaux, application mobile, journal électronique d’information… Complémentaires, ces médias répondent à différents objectifs. Zoom sur le panneau électronique d’information dont le nombre ne cesse de croître dans les villes, quelle que soit leur taille.

Partager de l’information en temps réel

Événements climatiques, crise sanitaire… Les communes ont besoin plus que jamais de diffuser de l’information en temps réel à leurs citoyens. Que ce soit pour annoncer un épisode neigeux, une alerte inondation ou les dernières mesures sanitaires en vigueur, les élus doivent faire preuve de réactivité dans la délivrance des messages à leurs administrés. Les journaux lumineux d’information municipaux répondent à cet objectif de communication en temps réel. En direct, un élu peut programmer un message et le diffuser instantanément sur les panneaux électroniques de sa commune.

Promouvoir l’attractivité et le dynamisme du territoire

La notion d’attractivité est au cœur des enjeux de développement des villes. Pour assurer le renouvellement de sa population, inciter les entreprises à investir, stimuler son économie locale, la ville doit faire preuve de dynamisme, envers ses citoyens, mais aussi envers l’ensemble des acteurs de son écosystème : travailleurs, personnes de passage, touristes. Or si de nombreux outils de communication mis en place par les villes s’adressent à leurs administrés, les journaux électroniques d’information sont visibles par toutes les personnes traversant la ville.

Implantés dans les lieux stratégiques de la ville (place de la mairie, place du marché, carrefour fréquenté, entrée de ville), les messages diffusés sur les écrans municipaux sont vus des piétons, des cyclistes et aussi des automobilistes. Les journaux électroniques d’information permettent la diffusion fluide et efficace des informations municipales, des événements sportifs ou culturels, de la vie associative, des commerces locaux… À Chambéry, les panneaux d’information numériques concourent également à la promotion du patrimoine de la ville et à la redynamisation du centre-ville.

Ce n’est pas un hasard si depuis les dernières élections municipales, le nombre de demandes de devis pour des journaux électroniques d’information enregistré par Lumiplan, le leader du marché, explose. Ce phénomène atteste du grand intérêt que porte les collectivités à ce média aujourd’hui.

Des avancées technologiques au service de toutes les mairies

En quelques années, les panneaux d’affichage électroniques ont bénéficié de nouvelles technologies améliorant leur lisibilité d’une part et permettant la diffusion de contenus plus riches d’autre part.

Monochrome ou couleur, affichage Leds, LCD ou TFT, la gamme d’écrans digitaux répond au budget de toutes les villes, quelle que soit leur taille.

Zoom sur quelques fonctionnalités les plus plébiscitées.

La valorisation des quartiers par la diffusion de messages ciblés en fonction des zones géographiques.

La diffusion des messages postés sur les réseaux sociaux.

La publication dans l’application mobile de la mairie des messages diffusés sur les panneaux d’information lumineux.

La qualité d’affichage actuelle donne vie aux messages grâce au réalisme des images et à la profondeur des couleurs, en haute définition. La résolution optimale des écrans est adaptée à la communication événementielle, mais également à la diffusion ultra fluide de tous types de contenus multimédias : photos, animations, vidéos.

L’UGAP, l’Union des groupements d’achats publics, a choisi de référencer les journaux électroniques d’information Lumiplan.

