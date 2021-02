Les applications mobiles de mairie, un marché en forte accélération

Publié le 22/02/2021 • Par Auteur partenaire • dans : Contenu partenaire

Le nombre de communes qui se sont équipées d’une application mobile citoyenne a doublé en 2020. Trois facteurs expliquent ce virage digital des collectivités locales.

En 2021, ce sont plus de 20 % des communes françaises qui disposent désormais d’une application mobile pour informer leurs citoyens. Au cours du premier confinement, une grande majorité de maires, notamment de petites communes, avaient constaté ‒ trop tard ‒ qu’ils n’avaient pas de moyens de communication pour informer efficacement leurs habitants confinés. Un engouement soudain pour les applications mobiles de ville a été observé en France. Les élus voient à présent dans le smartphone la solution idéale pour (re)créer le lien entre la mairie et leurs administrés grâce à la conjugaison des notifications et de l’information en temps réel. La crise sanitaire a été le premier facteur qui a accéléré le virage digital des collectivités locales.

Des citoyens de toutes les générations, connectés aux applications des mairies

Le baromètre du numérique 2019 a confirmé la tendance avec un taux d’équipement en smartphone qui s’élève à presque 80 % de la population française. Selon l’étude, les applications représentent 89 % du temps passé sur un smartphone. Ce taux d’équipement très élevé explique en partie l’accélération du marché des applications mobiles de mairie.

Les chiffres de la société Lumiplan basés sur l’usage de son application CityAll, utilisée par mille communes, confirment que toutes les tranches de la population utilisent les applications de mairies.

Utilisateur par tranche d’âge – application CityAll

Source firebase, janvier 2021.

La révolution des applications citoyennes mutualisées

Le marché des applications mobiles de mairie connaît une forte croissance grâce à un troisième facteur, qui provient de l’émergence des applications mutualisées pour les villes et les citoyens.

À l’instar des plateformes, comme Doctolib pour les médecins ou CityMapper pour l’information voyageur, les citoyens disposent désormais d’une seule application qui centralise toutes les villes et l’information citoyenne.

Ce nouveau modèle est incarné par l’application CityAll, utilisée par déjà plus de mille collectivités dans toute la France pour informer et échanger avec leurs administrés en temps réel.

Avec une ergonomie simple et agréable, CityAll propose une solution particulièrement adaptée aux petites et moyennes villes (moins de 10 000 habitants) pour un tarif jusqu’à cinq fois inférieur à celui d’une application sur-mesure, comme celles de la ville de Saint-Etienne ou de Calais, réalisées aussi par Lumiplan.

Après avoir téléchargé l’application CityAll, les citoyens s’abonnent aux villes qui les intéressent et peuvent ensuite suivre le fil d’actualité des villes sélectionnées et rester informés en temps réel grâce aux notifications : alerte, événement, actualités, météo…

D’autres fonctionnalités, notamment la possibilité pour les citoyens de participer et de remonter des signalements aux services techniques de la ville sont aussi appréciées par les mairies.

Les administrés plébiscitent les applications des mairies

Des élus d’une commune en Loire-Atlantique ont mené une enquête afin de savoir ce que les habitants attendaient réellement de la part de leur mairie en termes d’information, parmi l’ensemble des outils papier et numériques que le service de la communication propose (hebdomadaire papier, trimestriel papier, site Internet, Facebook, journal électronique d’information dans la rue et application citoyenne). L’application mobile citoyenne et les panneaux lumineux de la mairie arrivent en tête des outils numériques préférés des habitants.

Le résultat est riche d’enseignements : les citoyens comme les collectivités sont bien à la recherche de proximité et veulent garder le lien entre eux en toute circonstance. L’information de proximité et accessible en temps réel est une attente très forte chez les citoyens. L’application mobile, quelle que soit la taille de la commune est la meilleure solution pour répondre aux attentes des élus et de leurs administrés.

