[Interview] Développement économique

« On constate une sorte d’inféodation de l’entreprise à son aire géographique »

Publié le 25/02/2021 • Par Cédric Néau • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

©Bruno MAZODIER

Nadine Levratto, directrice de recherche du CNRS, directrice du laboratoire Economix et chargée d’enseignement à l’université de Paris-Nanterre et Paris 1 - Panthéon Sorbonne, analyse les facteurs déterminants d’implantation et les moins importants.

