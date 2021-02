Culture : élus et professionnels unis contre un calendrier échelonné

Crise sanitaire

Publié le 18/02/2021 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot fait face à une levée de boucliers des élus et des organisations professionnelles du secteur public du spectacle vivant contre son projet de réouverture échelonnée des équipements culturels. Les signataires de la déclaration commune publiée le 17 février estiment incompréhensible « que la culture reste confinée plus longtemps. »

Depuis la mi-janvier Roselyne Bachelot envisage une reprise progressive de la vie culturelle selon un calendrier adaptée aux différents contextes, et notamment aux types d’équipements. Il est ainsi question Rue de Valois que les musées et les monuments rouvrent leurs portes en premier, en raison de la circulation du public sur place. Sans pour autant ébaucher le moindre calendrier. Une position de plus en plus difficile à tenir au vu de la bronca qui enfle du côté des professionnels et des élus.

Réouverture des équipements culturels « dans un même tempo »

« Musées, salles de cinéma et salles de spectacles doivent être ouverts dans un même tempo », lui rétorquent à l’unisson les signataires – professionnels et élus de tous bords politiques – de la « Déclaration pour la ...

