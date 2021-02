Plan de relance

Relance : Les intercos réclament une régionalisation des aides

Publié le 17/02/2021 • Par Frédéric Ville • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Les appels à projet et à manifestation d’intérêts (AMI) se multiplient depuis mi-décembre dernier dans le cadre du plan France relance. L’AdCF souhaite plus de contractualisation pour coller au plus près des besoins des territoires.

