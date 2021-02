Une mission sénatoriale questionne l’explosion de la pauvreté

SOCIAL

Publié le 17/02/2021 • Par Emeline Le Naour • dans : France

Lancée par Les Républicains à la fin du mois de janvier, une mission composée de 23 sénateurs s’interroge sur la vague de paupérisation des Français largement accentuée par la crise sanitaire. Ils rendront leurs conclusions d'ici fin juin.

Chiffres-clés Plus de 2,1 millions de Français ont bénéficié de l'aide alimentaire en 2021

en 2021 En 2020, l’augmentation du nombre de nouveaux bénéficiaires du RSA est de 9%

En 2018, 8,3 % de la population vit sous le seuil de pauvreté soit 5,3 millions de personnes

de la population vit sous le seuil de pauvreté soit 22 % des jeunes (18-29 ans) qui ne vivent pas chez leurs parents sont pauvres (2018) * Données issues de l’Insee (2018) et de la Cnaf (2020) et de l'institut CSA pour les banques alimentaires

Augmentation des bénéficiaires du RSA, accroissement du taux d’endettement des ménages les plus pauvres, recours massif aux banques alimentaires, taux de chômage en hausse chez les 18-29 ans… Ces derniers mois, les indicateurs montrant une paupérisation d’une partie des Français virent au rouge.

Pour comprendre l’ampleur du phénomène, dont les données fiables manquent encore, un groupe de sénateurs a lancé fin janvier, à l’initiative du groupe Les Républicains, une mission sénatoriale d’information « sur l’évolution et la lutte contre la précarisation et la paupérisation d’une partie des Français ». Composée de 23 sénateurs issus des différents groupes politiques, elle est présidée par la sénatrice costarmoricaine Annie Le Houerou (Socialiste, Écologiste et ...