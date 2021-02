Du grain à moudre pour la clarification des missions des DG

Emplois fonctionnels

Publié le 18/02/2021 • Par Bénédicte Rallu • dans : A la Une RH, Actu juridique, France, Toute l'actu RH

Le Conseil d’Etat a récemment reconnu que les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints des services avaient des fonctions particulières au sein des collectivités. Le syndicat des DG saisit l’occasion pour relancer la ministre Amélie de Montchalin sur sa revendication très ancienne de clarification des missions des DG.

Le syndicat national des directeurs généraux des collectivités (SNDGCT) va-t-il enfin parvenir à faire reconnaître la spécificité des postes de directeurs généraux et de directeurs généraux adjoints des services ? Un arrêt du Conseil d’Etat du 26 janvier 2021 et les annonces du président de la République sur la haute fonction publique lui offrent l’occasion de remettre le sujet sur la table.

La haute juridiction administrative a en effet considéré que « les agents détachés ou recrutés sur un emploi fonctionnel de directeur général ou de directeur général adjoint des services d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne peuvent se porter candidats aux élections des représentants du personnel au sein du comité technique, dès lors qu’ils doivent être regardés, eu égard à la nature particulière de leurs fonctions, comme ayant vocation à représenter la collectivité ou l’établissement employeur ».

Fonctions d’une « nature particulière »

C’est enfin dit : les DGS et DGA exercent des fonctions d’une « nature particulière » ! Dans l’affaire jugée, le Conseil d’Etat a annulé le résultat des élections professionnelles au seul motif qu’une directrice générale adjointe des services, membre du syndicat des DG, s’était présentée pour représenter le personnel. Cette histoire est certes particulière : le SNDGCT, par la voix de son président Stéphane Pintre, faisant savoir à la Gazette que ses membres ne se présentent jamais sur les listes en lice pour les comités techniques dans les collectivités (en revanche, de telles candidatures peuvent intervenir dans les centres de gestion où la nature des emplois fonctionnels pose moins de problèmes de représentation).

Toujours est-il que cet arrêt va dans le sens d’une des plus anciennes revendications du SNDGCT. Celui-ci a donc saisi l’occasion pour envoyer un courrier à la ministre en charge de la fonction publique, Amélie de Montchalin, et lui demander à nouveau de « clarifier les missions des DG » (voir courrier ci-dessous).

Rédaction possible

En 2019, lors des débats parlementaires sur la future loi de transformation de la fonction publique, le syndicat avait été très près d’aboutir sur cette revendication : un amendement de la députée et rapporteure, Emilie Chalas (LREM, Isère) proposait une définition officielle. Finalement, il a été avait été retoqué. Et le texte avait fortement irrité certains élus locaux, à commencer par le porte-parole de la coordination des employeurs, président du CSFPT et secrétaire général de l’Association des maires de France, Philippe Laurent (UDI, maire de Sceaux, Hauts-de-Seine).

Malgré un accord entre le syndicat et l’Association des maires de France sur une rédaction possible des missions des DG, appuyée par Olivier Dussopt, l’ancien ministre chargé de la fonction publique, l’affaire était restée en suspens. Depuis, la phase de publication des décrets d’application de la loi du 6 août 2019 et la crise sanitaire avaient relégué le sujet au second plan.

Rémunération des emplois fonctionnels

Mais l’arrêt du Conseil d’Etat précédant de quelques jours les annonces d’Emmanuel Macron sur la haute fonction publique a créé les conditions pour relancer ce débat et demander également une revalorisation des grilles pour les emplois fonctionnels à la ministre de la fonction publique.

Aujourd’hui, explique Stéphane Pintre, « il n’y a, en matière de rémunération, aucune reconnaissance de la spécificité des emplois fonctionnels. Un directeur peut gagner autant que le DGA auquel il rattaché hiérarchiquement. Sans avoir le risque d’être écarté de son poste comme peut l’être le DGA en cas de fin de détachement sur emploi fonctionnel ». Les grilles relatives aux grades ont, elles, bénéficié de revalorisations. Mais pas celles pour les emplois fonctionnels, créant des inégalités sur le terrain et réduisant de fait l’attractivité des emplois fonctionnels. Un handicap supplémentaire pour la territoriale vis-à-vis des deux autres versants de la fonction publique.

Références Courriers du SNDGCT à la ministre Amélie de Montchalin