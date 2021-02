Bâtiment

Nouveau diagnostic de performance énergétique : l’impact climatique mieux intégré

Le diagnostic de performance énergétique, « DPE », des logements fait l’objet d’une refonte de son calcul, qui s’appliquera au 1er juillet 2021. Obligatoire et opposable juridiquement, l’étiquette énergie prendra en compte les gaz à effet de serre émis et plus seulement la consommation d’énergie.