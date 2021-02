Les clusters comme remparts à la crise économique (2/3)

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Publié le 16/02/2021 • Par Gaëlle Ginibrière • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Que ce soit au sein de clusters ou de pôles de compétitivité, les actions concertées entre entreprises s’avèrent des atouts face à la crise. Les collectivités l’ont bien compris, et soutiennent le développement de ces structures.

Les clusters, remparts à la crise ? C’est ce que laisse entendre une étude du réseau France Cluster publiée en décembre 2020. Parmi les managers de clusters interrogés, 78 % estimaient que moins d’un quart de leurs entreprises adhérentes éprouvaient de réelles difficultés économiques et 97 % anticipaient un faible risque de dépôt de bilan. Structures de coopération entre collectivités territoriales, entreprises et monde économique, les clusters forment des écosystèmes déjà opérants et par conséquent particulièrement réactifs en cas de crise.

Multiplication des synergies

Leur atout ? Offrir un cadre permettant aux entreprises adhérentes de multiplier les synergies et de bénéficier d’une large palette de services. «Nous avons par exemple monté un observatoire pour aider les entreprises à ...

